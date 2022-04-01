شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح التجريبي يمدد فترة مشاركة العروض المسرحية حتى 14 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مد فترة تلقي طلبات مشاركة العروض المسرحية للدورة الـ29 حتى يوم 14 أبريل 2022، وذلك لإتاحة فرصة زمنية أكبر للفرق التي لم تتمكن من إرسال ملفاتها.

تنطلق فعاليات الدورة الـ29 من المهرجان في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، وكانت قد أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في وقت سابق ، قرارًا بتجديد الثقة في الدكتور جمال ياقوت رئيسًا لدورة جديدة ، كما يتولى الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، والفنان سعيد قابيل منصب مديرى المهرجان .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنوياً ، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية ، في حين يخدم أيضا كبانوراما للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي لصالح المتخصصين والمهرجانات والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

وكانت قد حددت إدارة المهرجان شروطا وارشادات المشاركة ومنها : تقدم العروض المشاركة ضمن برنامج المهرجان لمدة ليلتين متتاليتين، و يمكن تقديم العرض لليال إضافية خارج القاهرة بالتنسيق المسبق مع الفرقة.

أما عن جوائز المهرجان فهي : الجائزة الكبرى: وقدرها 500 الف جنيه مصري وتمنح لأحسن عرض ، بالإضافة لخمس جوائز في عناصر العرض المختلفة قيمة كل منها 100 الف جنيه مصري وتمنح في العناصر التي تقررها لجنة التحكيم.