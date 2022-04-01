شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل تنشر لقطات ترجح استعداد كيانو ريفز لخطبة صديقته ألكسندرا جرانت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صحفى نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن لقطات مصورة ترجح استعداد الممثل العالمى كيانو ريفز، البالغ من العمر 57 عامًا، لخطبة صديقته التى ارتبط بها منذ أكثر من أربع سنوات، الفنانة ألكسندرا جرانت، البالغة من العمر 48 عامًا، حيث شوهد فى لوس أنجلوس أثناء تفحصه مجموعة من الخواتم المتواجدة فى أحد المتاجر، التى تصنع خواتم من الألماس واللؤلؤ والزبرجد.

ووفقا للتقرير فإن الفنان العالمى كيانو ريفز شوهد فى قسم الخواتم بمتجر إيرين، بينما كان يرتدى سترة سوداء مع قناع وجه أزرق "كمامة طبية"، حيث يقدم متجر إيرين، مجموعة متنوعة من الخواتم الماسية الرائعة، وهناك توجد العديد من خواتم إيرين المرصعة بالأحجار الكريمة التورمالين وحجر القمر والأوبال والعقيق والزمرد والكريسوبراسي والتنزانيت والزبرجد.



كيانو ريفز وصديقتة



الممثل كيانو ريفز وهو فى متجر الخواتم

وقال تقرير الصحيفة البريطانية "يبدو أن التوقيت مناسب، حيث إن صديقته ألكسندرا، تحتفل بعيد ميلادها فى 4 أبريل"، وبحسب شاهد عيان، فقد أمضى كيانو ريفز، نحو 40 دقيقة في المتجر، وكان يرافقه كاتب المتجر خلال جولته لتفقد الخواتم"، وأوضح التقرير أنه فى مرحلة ما، شوهد مندوب المبيعات متجهاً إلى الجزء الخلفى من المتجر وعاد بينما كان كيانو جالسًا على أريكة بالداخل وينتظر.

وكان الممثل يواعد الفنانة ألكسندرا منذ عام 2018، لكنهما لم يعلنا عن علاقتهما الرومانسية حتى حضرا LACMA Art الذي قدمته إحدى العلامات التجارية في لوس أنجلوس في نوفمبر 2019.