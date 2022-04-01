شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: شخصية كاميليا فى "suits بالعربى" تحمل الشىء وعكسه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة ريم مصطفى لـ الخليج 365 أنها تجربتها في مسلسل "suits بالعربى" المقرر انطلاق عرضه غداً السبت حصرياً على قناة cbc صعبة وممتعة في نفس الوقت، مشيرة إلى أن شخصية كاميليا أشرف التي تجسدها خلال أحداث العمل جديدة ومختلفة عليها تماماً من ناحية الشكل والمضمون، وبها العديد من التفاصيل فهى الشيء وعكسه في نفس الوقت فهى جادة وكوميدية وكذلك "ليدى" لها مشاعر وتهتم بمظهرها وملابسها.

ولم تخفِ ريم مصطفى خوفها ورعبها من قرب بدء عرض حلقات المسلسل غداً مشيرة إلى أنها دائماً ما تكون قلقة قبل بدء عرض أي عمل تشارك فيه، إلا أن أجواء التصوير والروح بين الأبطال جعلت الأمور أكثر سلاسة لافتة أن نفسيات كل الأبطال جيدة وهناك حالة حب بين الجميع وكل واحد يساعد الآخر وهذا جعلها متفائلة بظهور ذلك على الشاشة خلال الحلقات.

مسلس"suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى، وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتجسد ريم مصطفى خلال مسلسل "suits بالعربى" شخصية "كاميليا أشرق" سكرتيرة زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين، في أكبر مكتب محاماة بمصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها داخل المكتب، لاسيما وأن لها التأثير الأكبر داخل المكتب، ومتخصصة في ابرام الاتفاقات الكبرى.

وفى سياق آخر تطل ريم على الجمهور فى رمضان أيضا من خلال الإذاعة، اذ تشارك في بطولة المسلسل الاذاعى الكوميدى "موس صلاح" مع النجم أحمد فهمى، والمقرر اذاعته على راديو النيل خلال محطاته الأربعة ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس، والمسلسل يشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدى الوزير، منر مكرم، حامد الشراب، إضافة إلى الاعلامى الرياضى أحمد شوبير.



ريم مصطفى فى كواليس suits



ريم مصطفى بشخصية كاميليا فى suits بالعربى