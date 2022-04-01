شكرا لقرائتكم خبر عن من أسوان أرض الذهب.. على الحجار وأسرته يحتفلون بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بجلباب فضفاض وأجواء عائلية سعيدة زينتها الملابس النوبية عبر الفنان على الحجار، عن سعادته هو أسرته بقدوم شهر رمضان المبارك، حيث حرصوا على تهنئة محبيهم بحلول الشهر المبارك.

وشارك على الحجار، جمهوره ومتابعيه، بصورته مع زوجته وأبنائه، وهم يرتدون الزى الأسوانى التقليدى، الذى يمتاز بألوانه المتنوعة الزاهية.

وعلق الفنان على الحجار، على الصورة التى نشرها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيه، "كل سنة وأنتم طييبين من أسوان أرض الذهب".



حساب على الحجار بموقع إنستجرام

ويحيى النجم علي الحجار حفلا غنائيا على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية يوم 15 أبريل المقبل، ضمن سهرات رمضان، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها جمهوره.

وأحيا مؤخرا على الحجار حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء في سوهاج في دورته الأولى والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم على الحجار خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه منها المرتبطة بالأعمال الصعيدية التي قدمها في تترات المسلسلات وغيرها من أغانيه ومنها، بدور عليكي، والليل وآخره، ومهما كان إحنا بشر، وعارفة، وعريسنا واصل، ومسألة مبدأ، ويا ابو الريش، وخاصمني، يا زماني، ويا العروسة، وتجيش نعيش، واختتم الحفل بأغنية اللي بني مصر كان في الأصل حلواني.



على الحجار واسرته فى أسوان

من ناحية أخرى، يعود على الحجار، لغناء تترات المسلسلات، وذلك من خلال مسلسل "جزيرة غمام" للنجم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وأحمد أمين، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل ويقدم تتر بداية ونهاية المسلسل، واجتمع الحجار ومؤلف العمل عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوى والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والملحن شادى مؤنس للاتفاق على تفاصيل الأغنية.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل فى حقبة تاريخية بالعشرينيات أى قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.