شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تستقبل رمضان بـ"العباية والحجاب" من الجامع الأموى فى دمشق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بإطلالة روحانية من داخل المسجد الأموى فى العاصمة السورية دمشق، ظهرت الفنانة نسرين طافش، مرتدية عباءة زرقاء وحجاب أزرق، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث هنأت جمهورها ومتابعيها بهذه المناسبة العظيمة، متمنية أن تعود على الجميع بالتسامح والمحبة والسلام.

كما ظهرت نسرين، وهى تتجول داخل أروقة المسجد التاريخى وأيضا وسط طيور المسجد، ناشرة هذه الصور عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى، صحبتها بتعليق: "رمضان كريم، أعاده الله علينا جميعًا بالتسامح والمحبة والسلام".

من ناحية أخرى، تشارك نسرين طافش، فى السينما، من خلال بطولة فيلم "فى القلب"، مع الفنان خالد سليم ومجموعة من الفنانين منهم سوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى، ولم تحدد الجهة المنتجة موعدا نهائيا لطرحه فى السينمات.



نسرين وسط طيور المسجد



نسرين طافش مع طيور المسجد



زيارة نسرين طافش للجامع الأموي



إطلالة نشرين طافش



صحن المسجد الأموي الشريف



الفنانة نشرين طافش



نسرين طافش



نسرين فى صحن المسجد الأموي الشريف