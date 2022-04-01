شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "طلعت حرب" بنادى السينما الأفريقية يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد العرض الخاص لفيلم "حدث فى 2 طلعت حرب" بنادى السينما الأفريقية إقبالا كبيرا من محبى السينما وصناعها بحضور مخرج الفيلم مجدى أحمد ومؤلفته السيناريست هانزادة فكرى وعدد من أبطاله منهم أحمد مجدى وحلمى فودة وشريف حلمى وأشرف سرحان وإنجى المغربى ووسيم الدقاق وفريال كمال.

قبل عرض الفيلم تحدث السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن مشروع نادى السينما الأفريقية وأوضح أن هذا المشروع هو امتداد لفعاليات المهرجان ونشاط موازى يتم من خلاله عرض الأفلام المتميزة التى شاركت فى مهرجان الأقصر على مدار العام فى كل محافظات مصر بأماكن نادي السينما الأفريقية والتي نقدمها بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب.

وأضاف سيد فؤاد قائلا : نادي السينما الأفريقية مشروع مهم وفرصة جيدة لمشاهدة السينما الأفريقية وله داعمين كثيرين منهم المخرج أشرف فايق الذي يحضر معنا اليوم فهو من مؤسسى هذا النادى، أما عن فيلم اليوم فهو فيلم متميز وبه جهد كبير علي كل المستويات وحصد جائزتين من جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، هما جائزة أفضل ممثل للنجم الكبير سمير صبري وجائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين.

عقب عرض الفيلم أقيمت ندوة ومناقشة بين الحضور وصناع العمل وأدار الندوة الناقدة فايزة هنداوي التي أشادت بالتجربة وشكرت صناعها عليها وطلبت من صناع العمل الحاضرين الحديث عن تجربتهم في هذا الفيلم ، ثم فتحت باب المناقشة وإبداء الآراء في الفيلم .

نادي السينما الإفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد ، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب

فيلم "2 طلعت حرب" عرض بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عرض عالمي أول ، بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ميار الغيطي ، وأحمد مجدى، ميدو عادل وشريف دسوقى وشريف حلمي وفريال كمال ، وهو من تأليف هانزادة فكرى، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.

نادي السينما الأفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية وبالتعاون مع محافظة الأقصر.



نادي السينما الافريقية وعرض فيلم حدث في 2 طلعت حرب (1)



نادي السينما الافريقية وعرض فيلم حدث في 2 طلعت حرب (2)



نادي السينما الافريقية وعرض فيلم حدث في 2 طلعت حرب (3)



نادي السينما الافريقية وعرض فيلم حدث في 2 طلعت حرب (4)



نادي السينما الافريقية وعرض فيلم حدث في 2 طلعت حرب (5)



نادي السينما الافريقية وعرض فيلم حدث في 2 طلعت حرب (6)



نادي السينما الافريقية وعرض فيلم حدث في 2 طلعت حرب (7)



نادي السينما الافريقية وعرض فيلم حدث في 2 طلعت حرب (8)



نادي السينما الافريقية وعرض فيلم حدث في 2 طلعت حرب (9)



نادي السينما الافريقية وعرض فيلم حدث في 2 طلعت حرب (10)



نادي السينما الافريقية وعرض فيلم حدث في 2 طلعت حرب (11)