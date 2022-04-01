بوجه مشوه.. العثور على مومياء مصابة “بجروح عنيفة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 04:09 مساءً - يعد السير ويليام ماثيو فليندرز بيتري أحد أهم الشخصيات وأكثرها تأثيراً في تاريخ علم المصريات، حيث قدم العالم الغربي إلى العجائب الأثرية لأسلافنا القدماء إلى حد كبير.

بدأ البريطاني عمله في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر، حيث قام بالتنقيب في العديد من أهم المواقع الأثرية في مصر جنباً إلى جنب مع زوجته هيلدا بيتري، ومنذ ذلك الحين، توافد علماء الآثار على المنطقة بأعداد كبيرة، ليكتشفوا عن وفرة من الآثار التي تقدم نظرة ثاقبة لا تصدق عن الطريقة التي كان يعمل بها المجتمع المصري في يوم من الأيام.

مع أكثر من قرن من الحفريات في القطر ، يواصل علماء الآثار العثور على مقابر وكنوز جديدة ، تم استكشاف أحدها بواسطة قناة سميثسونيان في فيلمها الوثائقي لعام 2020 “صائدو القبور”ن وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ” إكسبريس” البريطانية.

يُعرف اليوم باسم “الكاش الملكي” ، وهو عبارة عن مجموعة غير عادية من المومياوات المصرية القديمة لحوالي 11 فرعونًا تم اكتشافها في عام 1881 ، وتم نقلها إلى منطقة عرض حديثة في المتحف الوطني الجديد للحضارة المصرية العام الماضي.

إلى جانب الملوك الأسطوريين مثل رمسيس الكبير وستي ، كنت فرعونًا أكثر غموضاً، نقش على نعشه يقرأ “Seqenenre the Brave” ، لكن علماء الآثار لم يصدقوا أعينهم بعد اكتشاف ما بداخله.

يقول الدكتور ريتشارد شيبرد، استشاري الطب الشرعي، للفيلم الوثائقي: “عندما ننظر إلى مقدمة وجهه ، بالتأكيد لا يبدو طبيعياً، إنه مشوه للغاية”.

وأضاف: “الأنف كله ، والعين على اليمين ، وجسر الأنف ، والعين على اليسار ، كلها مشوهة للغاية”.

وأوضح راوي الفيلم الوثائقي أن Seqenenre هي المومياء الوحيدة التي تم العثور عليها على الإطلاق بمثل هذه الإصابات العنيفة.

وأشار الدكتور شيبرد متخصص في التحقيق في الوفيات المشبوهة إلى وجود جرحين في الجانب الأيمن من رأس سقننر ، قائلاً: “هذا جرح تم فيه إدخال قطعة من الجمجمة بالقوة.

وأضاف:”لقد تم تحطيمه في دماغه ، مما أدى إلى إحداث هذا التأثير الكبير الذي يشبه الحفرة”.

يعتقد الدكتور شيبرد أن جزءًا خارجيًا من جمجمة Seqenenre كان من الممكن أن “ينقلب” حيث تمت إزالة السلاح الذي تم مهاجمته به.

خلص تشريح الجثة الذي أجراه عالم التشريح إليوت سميث قبل 100 عام إلى أن Seqenenre توفي متأثرا بجروح الفأس التي أصيب بها في المعركة.

يمكن العثور على وصف حي للإصابات التي لحقت بسقننر في نسخة مؤرشفة من “تاريخ مصر ، والكلدانية ، وسوريا ، وبابل ، وآشور ، المجلد 4”.

يقول: “من غير المعروف ما إذا كان قد سقط في ميدان معركة أو كان ضحية لمؤامرة ما ويثبت ظهور مومياءه أنه مات ميتة عنيفة عن عمر يناهز الأربعين عاماً”.

يجب أن يكون قد حاصره رجلان أو ثلاثة سواء كانوا قتلة أو جنود، وأرسلوه قبل أن تتوافر المساعدة.

وأضاف: “يجب أن تكون ضربة بفأس قد قطعت جزءًا من خده الأيسر، وكشفت الأسنان، وكسرت فكه، وأرسلته بلا وعي إلى الأرض، يجب أن تكون ضربة أخرى قد أصابت الجمجمة بشكل خطير، وأن خنجراً أو رمحاً قد قطع الجبهة على الجانب الأيمن، أعلى قليلاً من العين”.

يقول:”لابد أن جسده ظل راقداً في المكان الذي سقط فيه لبعض الوقت: عندما تم العثور عليه، كان التحلل قد بدأ، وكان لابد من إجراء التحنيط على عجل بأفضل ما يمكن.”

يشير عدم وجود جروح في يد Seqenenre إلى أنه غير قادر على الدفاع عن نفسه، وكشفت الأشعة المقطعية لعام 2021 على جسده المحنط عن معلومة أساسية في يديه.

وكشف البحث، الذي نشر في مجلة “Frontiers in Medicine”، عن أن يدي “Seqenenre” عالقة في “تشنج جثة” مجمدة في وضعيتها لحظة وفاتها.