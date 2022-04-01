5 طرق لكيفية التصرف عند اندلاع الحريق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

توجد مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها رجال الحماية المدنية لكي يتم إطفاء أي نوع من أنواع الحرائق، والإطفاء يتم من خلال فصل أحد العوامل المؤدية للحريق ومنها الوقود، الأوكسجين، الحرارة، التفاعل الكيميائي المتسلسل والتى تكون الهرم الرباعى للحريق، ولكن هناك عدة طرق لكيفية التصرف عند اندلاع الحريق منها:

كيفية التصرف عند اندلاع حريق

1- في البداية عليك الاتصال برقم الطوارئ المخصص للمطافئ 180.

2- لحين وصول سيارة المطافئ ابحث عن الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق وافصل التيار الكهربائي عنه.

3- تجنب إلقاء المياه على الحريق الناتج عن ماس كهربائي كي لا تصاب بالصعق الكهربائي، ولا تستخدم المياه لإطفاء الحريق الناشب عن الزيوت، فالزيت سيتناثر ويتسبب في انتشار الحريق، وعوضا عن المياه يمكن استخدام الكثير من البيكنج صودا.

4- إذا كان سكان المنزل لا يستطيعون إطفاء الحريق الكهربائي، فعليهم الخروج من مكان الحريق على الفور، وإغلاق الباب عند المغادرة لاحتواء النار.

5- تحسس الأبواب قبل فتحها، للتأكد من عدم وجود حريق في الطرف الآخر من الباب، مع خفض الجسم أو الانبطاح حال وجود الدخان لتقليل خطر استنشاقه.