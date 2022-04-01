شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى وبطلات "مكتوب عليا" يغنون تتر المسلسل بتوقيع بلال سرور وتوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أول أيام رمضان انطلاق المسلسلات الدرامية التى تحظى بالكثير من المشاهدات خلال الشهر الكريم، ومن ضمن المسلسلات التى سيتم عرضها مسلسل "مكتوب عليا"، بشكل حصرى على قناة Dmc ومنصة Watch It.

ويغنى تتر مسلسل "مكتوب عليا" أبطال العمل وهم أكرم حسنى وأيتن عامر وهنادى مهنا وهلا رشدى والطفلة هنا زهران، والأغنية من كلمات أكرم حسنى وألحان بلال سرور وتوزيع ومكس وماستر توما

وطرح النجم أكرم حسنى أغنية جديدة بعنوان "ستو أنا" من مسلسله الجديد "مكتوب عليا" الذى يعرض فى شهر رمضان حصرياً على dmc و dmc دراما ومنصة watch it، وشارك فى الغناء أيتن عامر وكريم صالح، مع رقص هنادى مهنا، والأغنية كلمات أكرم حسنى وألحان أحمد وحيد كينج وكريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى، حول جلال الشاب المطحون، الذى يستيقظ من النوم مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان، ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب.







