شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل راجعين يا هوى.. الأبطال والقصة وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النجم خالد النبوى منافسات دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل "راجعين يا هوى" الذى يواصل تصويره حالياً، ليعود به إلى دراما رمضان بعد غيابه العام الماضى، ويقدم النبوى الدراما الاجتماعية التى تعتمد على العائلة والصراعات بين الأقارب، وذلك من خلال العديد من الشخصيات التى تنتمى للعائلة أو مقربة منها.

الأبطال

خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

القصة

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

يعرض على قنوات CBC وcbc دراما و DMC وDMC دراما ومنصة watch it.

أبرز المعلومات

- يغنى المطرب مدحت صالح تتر البداية والنهاية للمسلسل والأغنية بعنوان "حنيت لـ البيت" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي نادر حمدي.

- سبق للكاتب أسامة أنور عكاشة تقديم راجعين يا هوا في مسلسل إذاعي عام 2004، الذي يعد من أشهر المسلسلات الإذاعية خلال تلك الفترة، واختير كأحسن مسلسل إذاعي حينها.

- خالد النبوى يجتمع مع ابنه نور النبوى في المسلسل وذلك بعد بروز نور النبوى في الفترة الأخيرة بمشاركته في أعمال بعيداً عن والده، مثل "الاختيار 2" العام الماضى، وكذلك مسلسل "نقل عام" الذى تم عرضه على قناة ON.