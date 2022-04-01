شكرا لقرائتكم خبر عن "دوبلير" بروس ويليس يكشف تفاصيل جديدة عن مراحل تدهور حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدم جمهور ومحبو النجم العالمى بروس ويليس، بما أعلنته أسرته قبل أيام قليلة، عن الأزمة الصحية التى يمر بها، والكشف عن إصابته بمرض "الحبسة الكلامية"، وللتعرف على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بمراحل تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية، أجرت صحيفة "The Sun" البريطانية، لقاءً مع ستيوارت ويلسون، الذى يقوم بدور "دوبلير" النجم بروس ويلز، فى مختلف أعماله السينمائية، منذ 17 عامًا.

وقال ستيوارت ويلسون، إن الممثل الشهير قد تغير بشكل ملحوظ خلال العام الماضى، وأضاف "لقد رأينا بعض التغييرات، ولكن فى كثير من الأحيان مع المشاهير الكبار الذين يتمتعون بشعبية كبيرة حقًا مثل بروس، لديهم مليون شىء مختلف يحدث، مما يجعل هناك صعوبة فى تحديد التغيرات التى تطرأ عليهم"، وأشار إلى أنه "لم يكن واضحًا على وجود شيئًا ما خاطئ فى حالته الصحية".



النجم العالمى بروس ويليس

أضاف دوبلير بروس ويليس، "أحيانًا عندما كنت تتحدث إليه، يبدو وكأنه شاردًا، ونعتقد أن هذا لا يعنى شيئًا"، وقال ستيوارت، إنه "فى النهاية، أصبح من الواضح أن بروس، البالغ من العمر 67 عامًا، كان يعانى من شيء أكثر من مجرد النسيان.. وكونك مقرب من شخص ما بهذا القدر، فإنك تلاحظ تلك التغييرات".

وتابع "من الواضح أننا عرفنا أن هناك أشياء أخرى تحدث فى وقت معين.. لقد أدركنا أنه يتم اختباره لأشياء مختلفة، لكن فى ذلك الوقت لم نكن نعرف بالضبط ما هو"، وأضاف أنه كان يعلم أنه سيتم الإعلان عن شيء ما يتعلق بـ"بروس ويليس" فى وقت قريب، لكنه لا يعرف متى أو طبيعة الشىء الذى سيعلن عنه بالضبط.



بروس ويليس والدوبلير ستيوارت ويلسون

وأشار ستيوارت، الذى عمل مع بروس، آخر مرة، فى الأسبوع الثانى من شهر ديسمبر من العام الماضى، إلى أنه "كان لديه الجزء الأكبر من الفريق بالشعور بأنه سيأخذ قسطًا من الراحة"، لافتًا إلى أنه "كان يقوم ببعض الاختبارات الطبية وأشياء من هذا القبيل، لذا فقد فكرنا أنه ربما سيأخذ قسطًا من الراحة".

وفيما يتعلق بالتغييرات الواضحة فى قدرة بروس ويليس، على تذكر الأشياء، قال ستيوارت، إنه "لاحظ تغيرات طفيفة فى مظهره عندما رآه قبل أسبوعين"، وأضاف "إنه أصغر حجمًا الآن، عندما رأيته قبل أسبوعين، وكان أكثر رشاقة قليلاً من المعتاد، لكنه لم يكن هزيلًا، وكان دائمًا فى حالة جيدة جدًا".

وبينما كانت هناك تقارير تفيد بأن بروس ويليس، قد اعتمد مؤخرًا بشكل كبير على أشياء مثل "سماعات الأذن" للقيام بأعماله الفنية، قال ستيوارت، إنه "من الشائع جدًا لشخص مشغول مثل بروس، أن يستخدم مساعدات، وكان يستخدم بروس سماعات الأذن فى بعض الأحيان للمساعدة، خاصة إذا كان الحوار ثقيلًا للغاية"، مضيفًا "فى كثير من الأحيان نستخدم سماعات الأذن فقط لتسهيل عملية الإنتاج".



بروس ويليس فى مشهد بأحد أعماله



بروس ويليس يوقع الأوتوجرافات للجمهور

يأتى هذا فيما، أعلنت رومر، ابنة الممثل الأمريكى الكبير بروس ويليس، إصابة والدها بالحبسة الكلامية وفقدان النطق، ما أثر على قدراته المعرفية والإدراكية، وبالتالى اعتزاله التمثيل وهى المهنة التى يحبها وتعنى له الكثير.

وقالت رومر، الأربعاء، عبر حسابها على انستجرام: "إلى أنصار ومحبى بروس المذهلين، كعائلة أردنا أن نشارك أن حبيبنا بروس الذى يعانى من بعض المشكلات الصحية وتم تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية، مما يؤثر على قدراته المعرفية، نتيجة لهذا وبمعنى كبير يبتعد بروس عن المهنة التى كانت تعنى له الكثير".



بروس ويليس فى كواليس التصوير



ستيوارت ويلسون

وأضافت رومر: "هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا، ونحن نقدر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم، نحن نتحرك من خلالكم كوحدة عائلية قوية، وأردنا جذب معجبيه لأننا نعرف مقدار ما يعنيه بالنسبة لكم كما تفعلوا بالنسبة له"، واختتمت ابنة النجم الكبير: "كما يقول بروس دائمًا "عِش حياتك".. ونخطط معًا للقيام بذلك بكل الحب".