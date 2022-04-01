شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فى بيتنا روبوت 2.. الأبطال والقصة وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الجزء الثانى من مسلسل "في بيتنا روبوت 2" خلال شهر رمضان هذا العام ليدخل المنافسات ضمن الأعمال الكوميدية، وذلك بعدما حقق العمل نجاحاً مميزاً العام الماضى، حيث عرض على قناة cbc قبل شهر رمضان الماضى، ويعتمد العمل على البطولة الجماعية لعدد من الفنانين الشباب مع ظهور ضيوف شرف خلال الحلقات.

الأبطال

بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

تدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل

يعرض حصرياً على قناة الحياة ومنصة watch it.

أبرز المعلومات

- الاستعانة بالمخرج أسامة عرابى لإخراج الجزء الثاني بعدما أخرج الجزء الأول المخرج وليد الحلفاوى.

- الجزء الثانى يقدم في 30 حلقة على مدار شهر رمضان، وذلك بعدما عرض الجزء الأول في 20 حلقة خارج الموسم الرمضانى.