شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تسترجع ذكرياتها مع والدها وتدعو له بالرحمة والمغفرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة زينة، جمهورها ومحبيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تسترجع فيه ذكرياتها مع والدها الراحل، وصور من مراحل حياته المختلفة، ومنها صورة تجمعه معها وهى طفلة.



حساب زينه على انستجرام تدعو لوالدها



حساب زينه على انستجرام

ودعت زينة لوالدها، قائلة: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ياحبيبى"، فيما جاء فى الخلفية عرض صور والدها الراحل، مع ترتيل لبعض آيات القرآن الكريم.

وسبق أن أحيت الفنانة زينة ذكرى مرور 14 عاما على وفاة والدها، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمى بإنستجرام لوالدها الراحل، وقالت: "زي النهاردة من 14 سنة قلبي مات، وضهري اتكسر وخلص الحب من الدنيا".



والد زينه



زينة ووالدها

وقالت زينة فى المنشور: "زي النهاردة من 14 سنة قلبي مات، وضهري اتكسر وخلص الحب من الدنيا راح اللي كان بيحبني بجد وكان كل حياتي ومستقبلي كان الفرحة اللي في حياتى، أنا بكتب هنا علشان عاوزاكوا تدعوله لو بتحبوني ده أبويا وكان وما زال بالنسبة لي أحن واطيب وأطهر وأجدع أب وراجل شفته فى حياتي ممكن تقرأو له الفاتحة، "رضا ابن فاطمة" وادعوا معايا يارب تكون في الجنة يا بابا".



زينه وهى طفلة

ومن جهة أخرى كشفت الفنانة زينة، عن السبب فى قلة ظهورها خلال الفترة الماضية لمتابعيها عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن السبب هو إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ أسبوعين.

وقالت زينة، فى فيديو نشرته عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، إن والدتها مصابة بفيروس كورونا، منذ أسبوعين، لافته إلى أنها انشغلت معها لمتابعة إجراء التحاليل الطبية اللازمة وللاطمئنان على استقرار حالتها حالتها خلال فترة العلاج، كما عبرت عن تخوفها بشدة من الفيروس، قائلة "أنتوا عارفين أنا بخاف من كورونا أد إيه، مش بخاف علشان نفسى بس، بخاف علشان ولادى كمان".