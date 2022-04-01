شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تزور أطفال أوكرانيا اللاجئين فى مستشفى بمدينة الفاتيكان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت نجمة هوليوود أنجلينا جولي، وقتًا من حياتها لتنفيذ أعمال الإغاثة الإنسانية فى روما، حيث زارت النجمة، التى تكرس الكثير من وقتها للعمل مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، مستشفى الأطفال في بامبينو جيسو، بمدينة الفاتيكان، فى 30 مارس الماضى.



تقرير ديلى ميل

ووفقا لموقع "صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقت أنجلينا جولى، بأطفال أوكرانيين وصلوا إلى إيطاليا بعد فرارهم من الحرب في وطنهم، وبعضهم مرضى.



انجلينا تزور الأطفال الأوكرانيين فى المستشفى



انجلينا تزور الاطفال



انجلينا جولى فى المستشفى

وأُجبر الأطفال على الفرار من منازلهم وبلدهم إثر الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، وتقدر منظمة اليونيسف، أن مليوني طفل لاجئ قد غادروا أوكرانيا منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى 2.5 مليون نازح داخليًا و 60٪ من الأطفال الأوكرانيين أجبروا على مغادرة منازلهم، كما التقت جولي بالأطباء والممرضات المكلفين برعاية اللاجئين.

يأتى هذا فيما حصلت نجمة فيلم Marvel Eternals الأخير على جائزة Jean Hersholt الإنسانية عن عملها الإنساني عام 2013، وكانت مبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ عام 2012، حيث قامت بالعشرات من الرحلات لزيارة المخيمات مع لاجئين من دول مثل بوركينا فاسو وفنزويلا وغيرها الكثير.