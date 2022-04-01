شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ملف سرى.. الأبطال والقصة وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل "ملف سرى" للنجم هانى سلامة، فى دراما رمضان، والذى ينتمي إلى أعمال الإثارة والتشويق والتى لا تخلو من الرومانسية، يدور حول عام 2013 والأحداث التي وقعت في مصر في هذا الوقت ومقارنة بما يحدث فيها حاليا من تنمية ومناقشة فساد رجال الأعمال المختلفين في هذه الفترة الزمنية.

الأبطال

بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

قنوات العرض

يعرض على قنوات الحياة وcbc وcbc دراما وdmc و dmc دراما ومنصة watch it.

أبرز المعلومات

- يشارك المطرب محمد رشاد كضيف شرف في حلقات المسلسل بشخصيته الحقيقية، ويقدم أكثر من أغنية خلال الأحداث.

- المخرج حسين البلاسى يقدم تجربته الأولى في الإخراج في "ملف سرى"، حيث تراهن عليه شركة فنون مصر ليكون واحداً من المخرجين الشباب البارزين على الساحة في الفترة المقبلة.

- مؤلف المسلسل محمود حجاج يخول تجربته الاولى كمؤلف لعمل بمفرده فى "ملف سرى" بعدما شارك فى كتابة مسلسل "الأب الروحى بجزئيه الأول والثانى، كما شارك فى كتابة مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض".