ابنة حميد الشاعري تكشف عن صور خطوبتها.. وتوجه رسالة لخطيبها: أجمل هدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت نبيلة الشاعري ابنة الفنان حميد الشاعري، الشهر الماضي مارس 2022 بخطوبتها، وسط وجود أسرتها وأسرة العريس وعدد من الأصدقاء المُقربين.

ونشرت نبيلة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورًا وفيديو من حفل الخطوبة، وعلقت "هالشهر تمت خطوبتي لأقرب إنسان لقلبي شوان أنت أجمل هدية من الله".

وقامت بنشر مجموعة جديدة من الصور في منشور آخر، وصاحبها التعليق التالي "شوية صور من حفل خطوبتي هالشهر".

يُذكر أن النجم حميد الشاعري، أعلن مساء السبت 26 مارس، وفاة شقيقه محمد الشاعري.

وكتب حميد، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة شقيقي محمد الشاعري، البقاء والدوام لله، اللهم اجعله من أهل الفردوس".

وكان الفنان حميد الشاعري، كشف عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، عن مرور شقيقه "محمد" بأزمة صحية.