مهرجان الجونة يفتح باب التسجيل للدورة السادسة في منصته السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فتح باب التقديم للدورة السادسة لمنصة الجونة السينمائية المقرر انعقادها في الفترة ما بين 15-21 أكتوبر 2022 في مدينة الجونة.

وكشف المهرجان في بيان صحفي عن الموعد النهائي للتقدم بالمشاريع في مرحلة التطوير هو 15 يوليو وللأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج 1 أغسطس 2022.

صرح مدير المهرجان انتشال التميمي قائلًا: "كانت مهمتنا منذ الدورة الافتتاحية لمنصة الجونة السينمائية هي توفير الدعم والتوجيه من المتخصصين ذوي الخبرة مجال السينما للمشاركين في المنصة، فضلا عن الدعم المادي الكبير من خلال شركائنا ورعاتنا. فخورون بأن غالبية من شاركوا سابقًا في المنصة يحصلون على اعتراف دولي، عاما بعد عام. يبقى هدفنا هو تأمين أفضل الموارد الممكنة لصناع الأفلام العرب المشاركين من حيث فرص الإنتاج والانتشار الدولي".

اختارت منصة الجونة السينمائية في دورتها الخامسة 12 مشروعًا في مرحلة التطوير و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية. ترشحت تلك المشاريع للفوز بجوائز تقدر قيمتها بـ300 ألف دولار أمريكي مقدمة من المهرجان ورعاته وشركائه.

تكونت لجنة تحكيم منطلق الجونة السينمائي من المنتج والناقد اللبناني محمد سويد، والمدير التنفيذي السابق للمؤسسة الهندية الوطنية لتطوير الأفلام نينا لاث جوبتا، والمخرج والسيناريست المغربي إسماعيل فروخي.

فاز مشروع "ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة" (فرنسا) من إخراج صوفيا جامه بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير، بينما فاز فيلم "تلك الأشجار الغريبة" (فلسطين) من إخراج هند شوفاني بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، بينما فازت المشاريع التالية بجوائز المنطلق الأخرى: "خمسين متر" ليمنى خطاب (مصر)، "هايش مايش" لهشام العسري (المغرب)، "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" لمراد مصطفى (مصر)، "نساء حياتي" لزهراء غندور (العراق، سويسرا)، "البحث عن ودي" لسارة الشاذلي (مصر)، "أغنية للصيف والشتاء" لطلال دركي (سوريا، الدنمارك، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، "جنائن معلقة" لأحمد ياسين الدراجي (العراق، المملكة المتحدة، فلسطين)، "خط فاصل" لرين رزوق (لبنان)، "محبون سعداء" لهشام العسري (فرنسا، المغرب) و"حتى يتنفس البحر" لزين دريعي (الأردن، السويد، كندا، فرنسا).

منذ بداية المنصة، حصلت العديد من المشاريع التي شاركت في المنصة على سمعة دولية وفازت بالعديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية العالمية، ومن بينها "يوم الدين" لأبو بكر شوقي الذي اختير للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2018 حيث فاز بجائزة فرانسو شاليه، و"سعاد" لآيتن أمين والذي اختير في مهرجان كان السينمائي عام 2020، إضافة إلى "يوم أضعت ظلي" لسؤدد كعدان الذي فاز بجائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2018، و"كباتن الزعتري" لعلي العربي الذي عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان صندانس.

هذا العام، واستكمالًا لإنجازات المنصة، اختير مشروعي أحمد فوزي صالح "هاملت من عزبة الصفيح" وعلي الفتلاوي "البصير" ضمن 16 مشروعًا مشاركًا في ورشة لآتيليه التي ستقام في الدورة الـ75 لمهرجان كان السينمائي. إضافة إلى ذلك، اختير مشروع مراد مصطفى "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" للمشاركة في ملتقى الإنتاج المشترك في الدورة الـ20 لمهرجان أيام قبرص السينمائية الدولي، كما اختير لبرنامج البحر الأحمر بالتعاون مع مختبر تورينو لتطوير الأفلام.

ستقام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 13-22 أكتوبر 2022 في مدينة الجونة.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

منصة الجونة السينمائية: فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. تتكون المنصة من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة.