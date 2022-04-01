فن ومشاهير

لقاء سويدان تستقبل الشهر الكريم بجلسة تصوير رمضانية

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت الفنانة لقاء سويدان شهر رمضان المبارك، بجلسة تصوير رمضانية ارتدت فيها عباءة بألوان فاتحة، وسيطرت على الجلسة أجواء رمضان حيث احتفلت بفانوس رمضان، والتقطت صور مع شخصية "طمطم"، كما تظاهرت بتعبئة الفول من عربة الفول وهو الوجبة الأساسية للمصريين في وجبة السحور خلال الشهر الكريم.

وعُرض للفنانة لقاء سويدان مؤخرا مسرحية "سيد درويش" وقدمت من خلالها شخصية "جليلة العالمة"، وشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين منهم ميدو عادل ورشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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