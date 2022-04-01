شكرا لقرائتكم خبر عن جيم كارى يلمح فى حوار للتقاعد واعتزال التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترجح صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير جديد لها، استعداد الممثل العالمى جيم كارى، للتقاعد من مسيرته الأسطورية فى التمثيل، بعد 40 عامًا قضاها فى عالم الفن، ووفقا لما ذكرته الصحيفة البريطانية، فإن الممثل البالغ من العمر 60 عامًا، كان يروج لفيلمه التالي (والأخير)، Sonic the Hedgehog 2 مع Access Hollywoodعندما ذكر المحاور أن المغنية دوللي بارتون تريد منه أن يلعب دور شريكها في عمل فنى قادم.

وبينما كان جيم كاري، مفتونًا بالعرض، قال إنه "لم يسمع بذلك"، وذكر على الهامش أنه متقاعد، إلا أن المحاور لم يعرف ما إذا كان "كارى" يمزح أم لا، فيما قال كارى، "نعم، على الأرجح".



تقرير ديلى ميل

وأضاف كارى: "أشعر أن هذا شيء قد لا تسمعه أبدًا من أحد المشاهير الآخرين، لدى ما يكفي، لقد فعلت ما يكفي، أنا اكتفيت"، وأوضحت "ديلى ميل"، أنه مع ذلك، لا يبدو الأمر مؤكدًا تمامًا.

وينتظر "كارى" عرض الجزء الثانى من فيلم Sonic the Hedgehog، الذى يصل دور العرض في 8 أبريل من العام المقبل 2022، وحصل الجزء الأول من فيلم Sonic the Hedgehog على تقييم 64% على موقع التقييمات " Rotten Tomatoes "، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ودار الجزء الأول من فيلمSonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.