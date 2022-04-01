أحمد الفيشاوي يقرأ دراكولا.. ويرتدي قبعة مكتوب عليها "أحب الكارهين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور من أحدث ظهور له، لاقت إعجاب متابعيه.

وظهر الفيشاوي في الصور ممسكا بكتاب اسمه "دراكولا"، ويرتدي قبعة مكتوب عليها "أحب الكارهين"، وعلق "أوه، نعم أفعل".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا في دور العرض السينمائي، فيلم "قمر 14"، بالاشتراك مع النجوم: خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، وخالد أنور، إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران.