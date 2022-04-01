شكرا لقرائتكم خبر عن ميسرة تجسد دور جارة يسرا فى مسلسل "أحلام سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة ميسرة خلال أحداث مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمة يسرا والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة ON ومنصة Watch it الرقمية، شخصية جارة فريدة (يسرا)، وهي سيدة شعبية وزوجها يمتلك عمارة سكنيه فى المكان، وخلال الأحداث تحدث العديد من المفارقات والمناوشات الكوميدية بين ميسرة ويسرا بسبب فروق البيئة والثقافة بينهما.

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب جمال العدل.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى لايت، حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

وكان آخر أعمال ميسرة، مسرحية "حب رايح جاي" للمخرج ياسر صادق التى عرضت على المسرح العائم بالمنيل عام 2020، وشاركت فى بطولته إلى جانب رشوان توفيق أحمد صيام ودنيا عبد العزيز ومحمد حسني وديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبد الوهاب.

أما فى السينما فكان آخر أعمال ميسرة فيلم "دفع رباعى" عام 2019، من بطولة أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمى، اللبنانية تاتيانا، أحمد العمدة، التونسية إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، سمسم شهاب، محمود الحسينى، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلى، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.