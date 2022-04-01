راغب علامة: “في نجوم لا صوت ولا شكل”.. وماذا قال عن عمرو دياب وهيفاء وهبي؟

كتب امير فتحي في الجمعة 1 أبريل 2022 02:43 صباحاً - أبدى الفنان اللبناني راغب علامة رأيه بعدد من النجوم على الساحة الفنية حيث وصف بعضهم بأنهم “لا صوت ولا شكل”.

فقد قال راغب علامة، خلال مقابة اذاعية، ردا على سؤال عن مواصفات الـ ”سوبر ستار“ من وجهة نظره : ”لو هعمل سوبر ستار على مزاجي هختار صوت آمال ماهر، وشخصية ماجدة الرومي، وذكاء عمرو دياب، وشكل هيفاء وهبي بس مش دلوقتي من 10 سنين”.

وتابع: ”في نجوم بخجل من وجودهم على الساحة الغنائية لكن قدروا بذكائهم يفرضوا نفسهم.. لا صوت ولا شكل لكن قدروا يصنعوا شيء من اللا شيء“.