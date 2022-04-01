شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جومانا مراد.. محطات مهمة فى مشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة جومانا مراد، اليوم الجمعة بعيد ميلادها حيث إنها من مواليد 1 إبريل، حصلت جومانا على ليسانس الآداب قسم إنجليزي من جامعة دمشق وكانت بدايتها الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل بعدما شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998 من خلال مسلسل "بقايا صور".

وأول أدوارها السينمائية فى مصر كان في فيلم "شعبان الفارس"، وقبلها تولت البطولة فى عالم الدراما التليفزيوينة فى أكثر من عمل منها "شاهد إثبات"، وقدمت الكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية في مصر وسوريا، ومن أبرز أعمالها السينمائية حياة أو موت، الشياطين، لحظات أنوثة، كباريه، الفرح.





ومن أبرز أعمالها التليفزيونية رمح النار والبواسل، البحث عن صلاح الدين، الخيط الأبيض، الطارق، الشارد، قلب حبيبة، هيك تجوزنا، نيران البوادى، باب الحارة، شاهد إثبات، مطلوب رجال و خيانة عهد، مدرسة الحب.

وبعد زواجها من المحامي ربيع بسيسو ابتعدت جومانا عن التمثيل وانتشرت شائعات كثيرة عن اعتزالها ولكنها عادت بقوة بعد غياب من خلال مسلسل "خيانة عهد"، وعرض رمضان قبل الماضى، ثم قدمت حدوتة "مش هنفرح بيكى"، من مسلسل "زى القمر" خلال الأشهر الماضية، وحققت نجاح كبير.





و في لقاء سابق لجومانا مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: قالت "الجمال ليس سبب نجاحى وكان حلمى أكون مذيعة وتجربة فيروس كورونا صعبة جدًا وكانت قاسية جدًا، أنا بحب مصر جدًا وعشت فيها 16 سنة، وأهلي يعيشون في مصر، وأحب والدي جدا ووالدتي، وأتقنت اللهجة المصرية بدرجة كبيرة ولا أتحدث الا بها .

وتابعت: أنا طفلة بطبيعتي وعندما أحب عينى بتلمع ونجاح أى علاقة بالثقة والحب، والمعاملة الجيدة تدعم وتقوى الحب والزواج ودائما السيدة تحتاج إلى الاهتمام والرعاية، و الحب بالقلب أنا أفضله أكثر من التفكير بالعقل، وأخاف من الظلام والأماكن المرتفعة".