شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا تكشف عن تفاصيل مسلسل راجعين ياهوى يعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أنوشكا عن دورها فى مسلسل راجعين ياهوي، قائلة :" كل ما هو اجتماعى ويمس العواطف والمشاعر بعرف أدى فيه، وبطلع الشحنة العاطفية اللى جوايا، واسم الاستاذ أنور عكاشة كبير، وبحس روحة بتحوم حولينا".

وقالت خلال مداخلة مع الإعلامى رامى ضوان، عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى :" به رسائل اجتماعية بدور فى المسلسل، وفيه روح جميلة تحس روح الكبار معانا، واللى شدنى فكرة المسلسل والمجموعة اللى بشتغل معاها خالد النبوى ووفاء عامر وسلى أبو ضيف".

وتابعت :" مسلسل تعبنا فيه والكلمة الأخيرة للجمهور، وفيه مجهود ضخم، وكل رمضان برجع أيام ثانوية عامة بنتظر نتيجة الامتحان، وبتفرج على الأعمال الرمضانية فى الدراما المصرية مستوى نفخر به".