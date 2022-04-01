شكرا لقرائتكم خبر عن "مغامرات يحيى وكنوز" مسلسل أنيميشن للأطفال على شاشة DMC فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبث قناة DMC، مسلسل الأنيميشن "مغامرات يحيى وكنوز"، خلال شهر رمضان 2022، وتأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

يشارك فى المسلسل عدد كبير من نجوم الفن فى مصر على رأسهم الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد العوضي، والفنان عصام السقا، والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ياسر جلال، وسامى مغاوري، والأطفال التى تجسد شخصية "يحيى وكنوز".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مع البرومو التشويقى للمسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز"، وظهر من خلال التريلر أن الفترة الزمنية للمسلسل هى عصر الأسرار القديمة، مع وجود عدد من الأحداث المهمة التاريخية.