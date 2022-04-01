شكرا لقرائتكم خبر عن "رمضان كريم" أغنية جديدة تجمع تامر حسنى وأولاده تالية وأمايا وآدم لأول مرة... فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم تامر حسنى تحضيرات أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "رمضان كريم" والتي يطرحها خلال الشهر المبارك، ونشر نجم الجيل فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصحبة ابنتيه تالية وأمايا أثناء التحضيرات داخل الاستوديو.

وكشف النجم تامر حسنى عن مشاركة أبنائه تالية وأمايا وآدم معه في الأغنية ككورال، حيث علق نجم الجيل على الفيديو قائلا: "أغنية رمضان كريم، كورال تاليه وأمايا وآدم تامر حسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا".

وتابع تامر حسنى: "رمضان كريم من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد ياسر، وكورال أطفال (أولادى) حبي أول مرة يشاركونى في الاستديو يكون ده أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية رمضان كريم".

ويواصل النجم تامرحسنى تصوير فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وأحيا مؤخرا النجم تامر حسنى حفل ختام مهرجان فبراير الكويت الغنائية المقامة في "مركز جابر الأحمد الثقافي، وأشعل الأجواء مقدماً أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور الكويتى وبدأها بأغنية "حلو المكان"، وبعدها غنى "كل مرة"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة"، و"تلفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا تاعبني"، إضافة إلى أغنيات "ارجعلي"،و"كفياك أعذار"، و"بحبك"، "ميحرمنيش منك" و "ضحكتها ما بتهزرش" .