شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جراند أوتيل .. حكاية "ورد" مع دينا الشربينى فى "مشوار" محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة دينا الشربينى، موسم دراما رمضان 2022 بمسلسل "المشوار"، والذي تتعاون في بطولته مع النجم محمد رمضان، وتجسد دينا شخصية " ورد" وزوجها محمد رمضان ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة في الإسكندرية، وخلال سرد الأحداث يواجهان الكثير من الصعوبات فى حياتهما.

ويعتبر اسم "ورد" وش السعد على الفنانة دينا الشربينى، حيث قدمت دينا في مسلسل "جراند أوتيل" الذي عرض موسم رمضان عام 2016، وجسدت شخصية "ورد" ويعد محطة فنية مهمة في حياتها، حيث حقق دورها بالعمل نجاح جماهيرى كبير للغاية، مكنها من البطولة المطلقة فى المواسم الرمضانية التى أعقبت هذا المسلسل.



دينا الشربينى

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ويعرض لدينا الشربينى حالياً فى السينمات فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته وتعمل دكتورة.