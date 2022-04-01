حدث بالفن| اعتزال نجم عالمي للفن وتفاصيل برنامج رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 مارس، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بتفاصيل جنازة الشاعر السوداني السر قدور، و"الموسيقيين" تقرر منع التعامل مع وليد منصور، واعتزال النجم العالمي بروس ويليس الفن، وتفاصيل مقالب "رامز موفي ستار"، وغيرها من الأخبار الفنية.

"المهن الموسيقية" تصدر قرارا بمنع التعامل مع وليد منصور (التفاصيل)

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قرارا بمنع التعامل مع متعهد الحفلات وليد منصور، لرفضه سداد الرسم النسبي عن حفل غنائي بالتجمع.. (التفاصيل من هنا)

تفاصيل جنازة الشاعر السوداني السر قدور

شيعت الجالية السودانية في مصر، جنازة الشاعر والموسيقار السوداني الراحل السر أحمد قدور، الذي رحل عن عالمنا، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد معاناة مع المرض.. (التفاصيل من هنا)

إيمي سمير غانم تحتفل بأول عيد ميلاد لها بعد رحيل والديها

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، الشكر لأحد الأشخاص الذي قام بتصميم صورة تجمعها بوالديها، احتفالا بعيد ميلادها.. (التفاصيل من هنا)

بروس ويليس يعتزل الفن بعد أن فقد القدرة على الكلام

أعلنت أسرة النجم العالمي بروس ويليس، أنه قرر اعتزال التمثيل بعد أن فقد القدرة على الكلام.. (التفاصيل من هنا)

رسميا.. mbc مصر تكشف تفاصيل مقالب "رامز موفي ستار" في رمضان 2022

للعام الثاني على التوالي، ومن قلب مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ينطلق برنامج "رامز موفي ستار" مع النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفيه.. (التفاصيل من هنا)

MBC مصر تبدأ خريطتها الرمضانية بـ"المداح أسطورة الوادي" و"مين قال"

كعادتها كل عام تُطلق شبكة قنوات "MBC مصر" خريطتها الرمضانية قبل الشهر الكريم، وهذا العام تبدأ "MBC مصر"، الجمعة في عرض جانب من مُسلسلاتها وبرامجها والحصرية.. (التفاصيل من هنا)

أبرزهم بيج رامي ودرة.. تعرف على ضحايا رامز جلال في برنامجه الجديد

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، الذي يعتبر موسم لتنافس البرامج والأعمال التليفزيونية.. (التفاصيل من هنا)

رمضان 2022 .. شاهد أغنية تتر مسلسل "رانيا وسكينة"

كشفت الفنانة روبي، عن أغنية تتر مسلسل "رانيا وسكينة" الذي يعرض في دراما رمضان 2022 .. (التفاصيل من هنا)

على طريقة "ماكس المجنون".. رامز ينقل "طريق الغضب" إلى الرياض- فيديو

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، البرومو الدعائي لبرنامج "رامز موفي ستار".. (التفاصيل من هنا)

أصالة توجه رسالة رومانسية لزوجها: "كل يوم مر قبل ما نلتقي كان صعب وقاسي"

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة رومانسية لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.. (التفاصيل من هنا)