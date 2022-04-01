وفاة مصور الأميرة ديانا عن عمر يناهز 78 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الصفحة الرسمية للمصور الشهير باتريك ديمارشيلير عبر انستجرام، وفاته عن عمر يناهز 78 عامًا، مساء أمس الخميس 31 مارس، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وكتب المسؤول عن الصفحة "ببالغ الحزن نعلن وفاة باتريك ديمارشيلير في 31 مارس 2022، عن عمر يناهز 78 عامًا"، مشيرا إلى أنه كان يعيش بجوار زوجته ميا، وأبنائه الثلاثة: جوستاف وآرثر وفيكتور وأحفاده".

باتريك عُرف كمصور شهير وحصلت جلسات التصوير التي قام بتصويرها على إشادات واسعة، كما كان مصورًا خاصا لدى الأميرة ديانا، والتقط لها ولأولادها عدة صور، إلى جانب التقاطه صورًا لكبار نجوم الفن في العالم.