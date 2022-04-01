تارا عماد أنيقة و"سيلفي" نيللي مقدسي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإحدى الدول الأوروبية.

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس كليب "أروى جودة مش موجودة"

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديد لها من منطقة هوليود بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها قائلة: "آمن بنفسك".

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أمير عيد

نشر الفنان أمير عيد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.