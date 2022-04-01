شاهد.. اليسا مع تامر حسني: “هي دي وهو ده”

كتب امير فتحي في الجمعة 1 أبريل 2022 12:50 صباحاً - فاجأت الفنانة اللبنانية اليسا جمهورها بنشرها مقطع فيديو ظهرت فيه مع الفنان المصري تامر حسني من كواليس تصويرهما اعلاني تلفزيوني يذاع خلال شهر رمضان.
وظهرت اليسا، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تويتر، وهي تدندن مع تامر حسني والذي مازحها قائلا “هي دي” فردت بدورها قائلة “هو ده”.
يذكر أن اليسا تطل على جمهورها في رمضان من خلال مسلسل “ظل” السوري، الذي يقوم ببطولته الفنان جمال سليمان، حيث تغني إليسا أغنية تتر المسلسل والتي تحمل اسم “ضماير”.
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