شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد عن عودته للفن بعد انقطاع 12 عام: خايف وقلقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان توفيق عبد الحميد، عن سعادته تجاه عودته للعمل الفني بعد إنقطاع دام 12 عام، وتابع:" خلال هذه الفترة عرضت على أعمال لم تحظى بإعجابى ولكن وجدت مدحت العدل وأيمن سلامة وريهام حجاج بشأن مسلسل يوتيرن ورغم أن العمل لم يكتمل، ولكن قلت هذه اللحظة مناسبة للعودة.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في حالة قلق ورعب بسبب العودة بعد إنقطاع مدة طويلة، لافتاً إلى أن المسلسل لم ينتهى تصويره بعد، وتابع:" ممكن نستمر في تصوير المسلسل حتى منتصف شهر رمضان".

وأكد "عبد الحميد"، أنه سيجسد شخصية طبيب ناجح لديه مستشفى خاصة ينظر إلى مهنة الطب على أساس إنها عمل إنسانى ورسالة، وتابع:" وزوجتى هي الفنانة صفاء الطوخى ولدى بنت وهى الفنانة ريهام حجاج وأبن هو محمود حجازى"، مضيفاً:" العمل به تشويق كبير يجعل المشاهد متعلق بالمسلسل لمعرفة نهاياته".