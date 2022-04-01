شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تطرح أحدث أغنياتها "صحاب زمان" بمشاركة ريشا كوستا وسمارة ناو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة ساندى أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صحاب زمان" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ويشاركها في غنائها مطربى المهرجانات ريشا كوستا وسمارة ناو، والأغنية من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس.

وكانت الفنانة ساندى طرحت مؤخرا أغنية "في اللا لا لا"، على موقع يوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا، والأغنية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي، كما طرحت ساندى مؤخرا أغنية بعنوان "رسالة منك"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان ماجد الشرقاوى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وكانت ساندى تعاونت مع المطرب الكندى كارل ولف، في أغنية بعنوان "يا حلوة" وغنت ساندى باللغة العربية، والجزء التي ستغنيه من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

يذكر أن آخر ألبومات ساندى يحمل اسم "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".