كتب امير فتحي في الخميس 31 مارس 2022 11:57 مساءً - وقعت إعلامية قناة Mbc مصر بُثينة توكل في خطأ بعد تعليقها على إضاعة محمد صلاح ضربة جزاء منتخبنا أمام السنغال.
وقالت بُثينة توكل إن عدد كبير من اللاعبين أضاعوا ركلات جزاء كثيرة أبرزهم ميسي الذي أضاع ركلة جزاء للأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا أمام تشيلسي بدلا من أن تقول تشيلي.
يذكر أن محمد صلاح تعرض لمحاولات تشويش بأضواء الليزر أثناء استعداده لتسديد ركلة الجزاء، واهتمت الصحف العالمية بنتيجة المباراة، وتركز اهتمامها على الليزر الذي تم تسليطه من قبل الجماهير على محمد صلاح خلال تسديد الركلة الترجيحية الأولى التي أهدرها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بثينة كامل : “ميسي ضيع ضربة جزاء ضد تشيلسي في نهائي الكوبا وخسرت الأرجنتين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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