شكرا لقرائتكم خبر عن فى "مكتوب عليا".. أكرم حسنى يقع فى غرام هنادى مهنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تجسد الفنانة هنادى مهنا ضمن أحداث مسلسل "مكتوب عليا" والمقرر عرضه حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it في شهر رمضان المقبل، شخصية موظفة فى بنك، ويحبها بطل العمل الفنان أكرم حسني دون أن تعرف، ويسعى للتقرب منها بطرق كوميدية، حتى تعرف حقيقة مشاعره تجاهها.

وتخوض الفنانة هنادي مهنا تجربة الدراما الكوميدية لأول مره من خلال مسلسل "مكتوب عليا"، الذي تشارك في بطولته بجانب أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين .



وقالت هنادي في تصريحات سابقة لها إنها قررت خوض تجربة الكوميديا لأول مره في مسيرتها الفنية، معتبرة ان الأمر به تحدي كبير لنفسها ولقدراتها التمثيلية، مشيرة أن الوقوف أمام نجوم في الكوميديا مثل أكرم حسني وعمرو عبدالجليل هو أمر في غاية الصعوبة، ولكنهم أضافوا لها الكثير خلال العمل . وأبدت هنادي سعادتها بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي لأول مرة، مؤكدة أنه مخرج صاحب رؤية وقادر على توجيهها بشكل كبير حتى تخرج أفضل ما لديها من امكانيات، وقالت :"كنت مرعوبة في البداية ولكن مع أول يوم تصوير بدأ الخوف يزول وتأقلمت مع فريق العمل، حتى أنني اصبحت اعمل مساعدة للمخرج خالد الحلفاوي في الكثير من الأحيان".

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان. ويسجل "مكتوب عليا" الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل "الوصية"، الذي نافس في موسم رمضان 2018، وشارك في بطولته أحمد أمين وريم مصطفى وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول، وحقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى.

وقالت هنادي في تصريحات سابقة لها أنها قررت خوض تجربة الكوميديا لأول مره في مسيرتها الفنية، معتبرة ان الأمر به تحدي كبير لنفسها ولقدراتها التمثيلية، مشيرة أن الوقوف أمام نجوم في الكوميديا مثل أكرم حسني وعمرو عبدالجليل هو أمر في غاية الصعوبة، ولكنهم أضافوا لها الكثير خلال العمل .

وأبدت هنادي سعادتها بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي لأول مرة، مؤكدة أنه مخرج صاحب رؤية وقادر على توجيهها بشكل كبير حتى تخرج أفضل ما لديها من امكانيات، وقالت :"كنت مرعوبة في البداية ولكن مع أول يوم تصوير بدأ الخوف يزول وتأقلمت مع فريق العمل، حتى أنني اصبحت اعمل مساعدة للمخرج خالد الحلفاوي في الكثير من الأحيان".