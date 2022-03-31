شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يسجل فوازير من داخل المستشفى وإذاعتها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نانى الديب، صديقة الفنان القدير سمير صبرى والمرافقة له بالمستشفى، عن آخر تطورات حالته الصحية، وقالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حالة الفنان سمير صبرى تشهد تحسنا كبيرا وملحوظا خلال الفترة الحالية، وبمشيئة الله لن يحتاج لعمليات جراحية".

وأضافت: "الفنان سمير صبرى يسجل حاليا حلقات فوازير (سمير بيكلم مين) في موسمها السادس، والمقرر إذاعتها يوميا طوال شهر رمضان من داخل المستشفى، والتى يستضيف نجما فى كل حلقة وإجراء لقاء قصير معه، وستكون الفوازير غنائية وعلى المستمعين معرفة من هو الضيف من نبرة صوته.

فوازير "سمير بيكلم مين" تقديم سمير صبرى وإخراج محمد تركى، وتذاع يوميا طوال شهر رمضان على إذاعة الأغانى، وستكون مدتها 10 دقائق فقط، وتبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء، وستكون إعادة الحلقة في اليوم التالى في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وكان النجم الكبير سمير صبرى حصل على جائزة أفضل ممثل فى مسابقة الفيلم الروائى الطويل ضمن جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن دوره فى فيلم "2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على.