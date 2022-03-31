شكرا لقرائتكم خبر عن من البافتا لـ الأوسكار .. ليوناردو دى كابريو محل سخرية مقدمى الحفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل العالمي ليوناردو دى كابريو لن يسلم من السخرية الذى بات يتعرض لها بين الوقت والآخر في المناسبات والمحافل الفنية الهامة، مثلما ظهر مؤخراً في حفل توزيع جوائز الأوسكار من قبل إيمي شومر التي قامت بالسخرية من علاقاته بفتيات اصغر منه بكثير عبر نكتة ساخرة منه قالت فيها : " " ليوناردو دي كابريو - ماذا يمكنني أن أقول عنه؟ لقد فعل الكثير لمحاربة تغير المناخ وترك كوكبًا أنظف وأكثر خضرة لصديقاته، لأنه أكبر سنًا ، وهم أصغر سنًا".



كابريو وكاميلا

وهذه ليست المرة الأولي الذى تعرض فيها دي كابريو إلى السخرية بسبب علاقاته مع صديقاته الأصغر، فالأمر سبق وحدث للمرة الأولي في جوائز البافتا هذا الشهر أيضاً، من قبل الممثلة الكوميدية ريبيل ويلسون أثناء تقديمها حفل جوائز البافتا وذلك خلال كلمتها الافتتاحية عن الحفل، حيث نزلت إلى إميليا جونز البالغة من العمر 20 عامًا وقالت مازحة: "سأمنحك جائزة لشخص من بين أبرز الممثلين في العالم، وهو ليوناردو دي كابريو إنه الأكثر جاذبية".

ثم أضافت ريبيل ويلسون عنه بقولها: "يحبهم صغارًا "، في إشارة إلى علاقات ليوناردو العديدة مع فتيات أصغر منه بكثير.

على جانب آخر كشف موقع جاست جيرد قبل أيام عن قيام النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، بالتبرع للأوكرانيين المشردين، وقدم الممثل البالغ من العمر 47 عامًا تبرعًا لمجموعة من المنظمات الإنسانية التي تساعد الأوكرانيين المشردين الذين تضرروا من الهجوم الروسي، ورفض المصدرالكشف عن المبلغ المالى الذي تبرع به ليو.