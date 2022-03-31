شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits بالعربى.. الأبطال والقصة وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل "suits بالعربى" موسم دراما رمضان هذا العام، ويعد العمل الوحيد المأخوذ عن فورمات أجنبى، حيث أنه النسخة العربية من المسلسل التلفزيوني الدرامي الشهير "Suits" والذى عرض أول مواسمه عام 2011، ويواصل أبطال العمل تصوير المشاهد على قدم وساق للانتهاء من أكبر عدد من الحلقات مع بدء العرض فى الشهر الكريم.

الأبطال

آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

القصة

تدور أحداث المسلسل حول عالم المحاماة وكواليس القضايا، وذلك من خلال 6 شخصيات رئيسية داخل مكتب محاماة كبير، يضم 6 شخصيات هم زين ثابت (أسر ياسين)، آدم منصور (أحمد داود)، فريدة المسيرى (صبا مبارك)، كاميليا أشرف (ريم مصطفى)، ليلى رضوان (تارا عماد)، قدرى الزيات (محمد شاهين) ولكل واحد سماته المختلفة والمميزة عن الآخر وتكشف الأحداث طبيعة دور كل واحد منهم داخل المكتب.

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أبرز المعلومات

- تدور أحداث النسخة الأمريكية للمسلسل حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

- يخوض مخرج المسلسل عصام عبد الحميد تجربته الثانية في الدراما التليفزيونية بعد تقديمه "كله بالحب" بطولة زينة رمضان الماضى، وذلك بعدما خاص أول تجاربه في الإخراج خلال فيلم "الغسالة" العام قبل الماضى

- يتعاون آسر ياسين وريم مصطفى سوياً للمرة الثانية على التوالى فى الدراما، بعد انتهائهما من تصوير مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى.

- تعاقد المنتج طارق الجناينى على تحويل مسلسل Suits للنسخة العربية فى ديسمبر عام 2016 وبعد 5 سنوات انطلق تصوير العمل للعرض فى رمضان 2022