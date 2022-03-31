ماذا قال محمد هنيدي لـ محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان محمد هنيدي، على توجيه رسالة لنجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد تصريحاته الأخيرة عقب خروج المنتخب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ونشر هنيدي، صورة صلاح، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "ومهما حصل هيفضل صلاح أسطورة مصرية عربية عالمية.. الأفضل اللي شرفنا ورفع اسم مصر".

جاء ذلك بعد تصريحات نجم المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح، التي قال فيها: "أبلغت اللاعبين قبل مواجهة الإياب أنني فخور باللعب معهم وهم من أرجل من لعبت معهم".

وأضاف صلاح: "لحقت بعض الوقت مع الجيل السابق مع وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ثم عبد الله السعيد والجيل التالي وسعيد بالجيل الحالي .. فخور باللعب معكم وكان شرفا لي، وما حدث لا يمكن لأي أحد التدخل فيه لأنها ركلات ترجيح".