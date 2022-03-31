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نبيلة ابنة حميد الشاعرى تحتفل بخطوبتها.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة الشابة نبيلة الشاعرى، ابنة النجم الغنائى حميد الشاعرى، بحفل خطوبتها على الشاب شوان، بحضور والدها الفنان الكبير وأفراد أسرة العروسين، وكان فى وقت سابق من الشهر الحالى، ويبدو أنه كان قبل وفاة عمها محمد الشاعرى، الذى توفى يوم 26 مارس الماضى، بعد صراع مع المرض.

ونشرت نبيلة، عبر حسابها على انستجرام، صورا من حفل الخطوبة، صحبتها بتعليق: "هذا الشهر تمت خطوبتى لأقرب انسان لقلبى شوان، أنت أجمل هدية من الله".

وكانت نبيلة الشاعرى، ابنة الكابو حميد الشاعرى، طرحت مؤخرا ثانى أغانيها باللغة الإنجليزية وتحمل اسم"So Suddenly"، والأغنية من كلمات نبيلة الشاعرى، تعد أول تجاربها فى الألحان، توزيع والدها النجم حميد الشاعرى، ميكس وماستر محمود الشاعرى.

وكانت نبيلة قد طرحت سابقا أغنية "better than me" باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكانت من ألحان وتوزيع والدها ومن كلماتها، وأخرج الأغنية شقيقها نوح الشاعرى.

الكابو وسط العروسين
الكابو وسط العروسين

 

الاحتفال بخطوبة نبيلة الشاعرى
الاحتفال بخطوبة نبيلة الشاعرى

 

حميد الشاعرى مع ابنته وخطيبها
حميد الشاعرى مع ابنته وخطيبها

 

العروسان نبيلة وشوان
العروسان نبيلة وشوان

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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