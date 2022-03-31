شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "أحلام سعيدة".. الأبطال والقصة وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة يسرا تجربة درامية جديدة فى رمضان هذا العام من خلال مسلسل "أحلام سعيدة" الذي تقدم فيه الكوميديا الاجتماعية بعدما قدمت الاثارة والتشويق في مسلسليها الأخيرين "خيانة عهد" و"حرب أهلية" وحققت خلالهما نجاحاً مميزاً، ولذلك قررت التغيير والاتجاه إلى الجانب الكوميدى.

الأبطال

بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل

القصة

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.

قنوات العرض

يعرض حصرياً على قناة on ومنصة watch it

- تخوض المخرجة هالة خليل تجربة كتابة سيناريو مسلسل بدون أن تكون مخرجته للمرة الأولى، حيث أنها معتادة على كتابة وإخراج أفلامها.

- يعد المسلسل التعاون الثانى بين يسرا وغادة عادل ومى كساب وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدموا سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

- يسجل "أحلام سعيدة" التعاون السادس بين غادة عادل والمخرج عمرو عرفة بعد فيلمى "جعلتنى مجرماً" عام 2005 و"ابن القنصل" عام 2010، ومسلسل "سرايا عابدين" عام 2014 ومسرحية "فى نص الليل" عام 2021، وينتظران طرح فيلم جديد بعنوان "أهل الكهف".

- أصيب النجمة يسرا بفيروس كورونا بعد انطلاق تصوير المسلسل، وقضت فترة عزل 20 يوماً قبل العودة إلى استئناف تصوير مشاهدها مرة أخرى.



يسرا



غادة عادل



مى كساب



شيماء سيف



اوتاكا



عماد رشاد



نور محمود