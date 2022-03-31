محمد هنيدى: مهما حصل هيفضل صلاح أسطورة عربية وعالمية شرفنا ورفع اسم مصر

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القاهرة - سامية سيد - أشاد نجم الكوميديا محمد هنيدى، بالنجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، مؤكدا أنه مهما حدث سيظل صلاح أسطورة مصرية وعربية وعالمية ورفع اسم مصر عاليا فى دول العالم.

وكتب هنيدى، عبر حسابه على تويتر: "ومهما حصل هيفضل صلاح اسطورة مصرية عربية عالمية، الأفضل اللى شرفنا ورفع اسم مصر".



هنيدى

من ناحية أخرى، انتظم الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول في تدريباته فريقه عقب الانتهاء من الأجندة الدولية مع الفراعنة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نوفمبر المقبل.

وعلق نادي ليفربول عبر حسابه العربي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عاد الملك" في إشارة الى انتظام الفرعون في المران الجماعي للريدز.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة واتفورد التي ستقام في الواحدة والنصف ظهر بعد غداً السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفاً بالرغم من غيابه لأكثر من شهر بسبب ارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون وحقق فيها الفراعنة وصافة الترتيب.