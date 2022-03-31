شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تعود للسينما من جديد بفيلم عن الأبطال الخارقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع الديلي ميل مؤخراً عن عودة الممثلة شارون ستون للعمل من جديد في السينما العالمية، وتحديداً مع دور من أدوار الشر الذى ينتظره محبيها، حينما تلعب دور فيكتوريا كورد في فيلم للأبطال الخارقين للمخرج أنجيل مانويل سوتو Blue Beetle ، والذي سيُعرض في دور السينما الأمريكية في 18 أغسطس 2023.

شخصية شارون ستون المنتظرة بالفيلم المقبل

سيشهد هذا الحدث عودة الممثلة شارون ستون التي تبلغ من العمر 64 عامًا إلى عالم DC Comics بعد أن لعبت من قبل دور رائدة من رواد مستحضرات التجميل Laurel Hedare في فيلم مع هالى بيري هو Catwoman.

من ناحية أخري وجه الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الشكر للفنانة العالمية شارون ستون، على انضمامها للجنة تحكيم النسخة الثالثة من مهرجان الصحة للجميع للأفلام، قائلا :"يسعدنا التعاون معك لاختيار الفائزين بجوائز الصحة للجميع".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر نهاية العام الماضى : "شكرا لك، شارون ستون، للانضمام إلى لجنة تحكيم النسخة الثالثة من مهرجان أفلام الصحة للجميع السينمائى، يسعدنا أن نتعاون معكم لاختيار الفائزين بجوائز مهرجان الصحة للجميع".