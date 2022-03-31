رمضان 2022 ..أول تعليق لـ رامز جلال بعد طرح برومو "رامز موفي ستار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان رامز جلال، على البرومو الرسمي لبرنامجه الجديد "رامز موفي ستار" الذي يعرض في دراما رمضان 2022 .

ونشر رامز، البرومو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. برومو رامز موفي ستار حصريا على MBCMASR في رمضان 2022".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، البرومو الرسمي لبرنامج "رامز موفي ستار" للفنان رامز جلال.

وعلق تركي آل الشيخ على البرومو، قائلا: "في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة، وفي شهر رمضان المبارك، للسنة الثانية على التوالي، على قناة (إم بي سي) رامز موفي ستار، برعاية هيئة الترفيه".

وظهر في الحلقات عدد من نجوم الفن، أبرزهم: عمرو يوسف، أحمد فتحي، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، مايان السيد، غادة عادل، درة.

وظهر في برومو البرنامج، النجم العالمي فان دام، مرتديا نفس الزي الذي يرتديه رامز جلال.

وينتمي البرنامج لنوعية برامج المقالب التي اعتاد رامز جلال على تقديمها كل عام في شهر رمضان، وتم تصويره في العاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.