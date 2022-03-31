شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم بزى قبطان فى كواليس تصوير مسلسل "يوتيرن " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان كريم قاسم، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، صورة له من كواليس تصوير مسلسل " يوتيرن" وظهر كريم في الصور بزي القبطان على باخرة في البحر.

وطرحت شركة العدل جروب أغنية تتر مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج وتغنى الأغنية النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وكلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل ويقول أول مقطع من الأغنية: "ياه ساتر على الشر اللى من الآخر.. على الكره اللى مالي القلب عالآخر.. على الناس اللي ظالمني ولا شافو إلا خير من.. وأدى جزاتى فى الآخر.. الظلم ظلمات ياللى ظالمنى.. ومضلمين الدنيا في عينيا ومضلمينى".

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.