شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بالحبسة الكلامية..7 صور نادرة تجمع روس ويليس وابنته رومر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رومر ويليس البالغة من العمر 33 عامًا ، وهي أكبر بنات النجم بروس ويليس البالغ من العمر 67 عامًا، عن عدد من الصور التي جمعتهما، وذلك بعد الكشف عن إصابته بالحبسة الكلامية والتي تبعده تماما عن التمثيل.وكانت أعلنت عائلة النجم الأمريكى بروس ويليس تقاعده نهائيا عن ممارسة مهنة التمثيل بعد تأكد إصابته بفقد النطق، وأصدرت العائلة بيانا أشارت فيه إلى أن التشخيص الطبى أكد أن حالته ستؤثر بشدة على قدراته المعرفية.

وأصيب بروس ويليس بـ"الحبسة الكلامية" وهو اضطراب لغوى ناتج عن تلف فى الدماغ يؤثر على فهم الكلام والقدرة على التحدث أو القراءة أو الكتابة، على الرغم من أنه اضطراب لا يؤثر على الذكاء.

وقال البيان: "إلى محبى بروس كعائلة أردنا أن نشارك أن حبيبنا بروس يعانى من بعض المشكلات الصحية.. هذا وقت ممتلئ بالتحديات لعائلتنا ونحن نقدر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم".

بيان العائلة المنشور على إنستجرام شاركته بناته رومر وسكاوت وتالولا ومابيل وايفلين، وزوجته إيما هيمينغ، وزوجته السابقة ديمى مور.

بروس ويليس



بروس ويليس



بروس ويليس



بروس ويليس



بروس ويليس

بروس ويليس