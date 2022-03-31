شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمور ينتظرها المشاهد فى مسلسل "العائدون" .. البرومو شوق بها المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محبي الدراما الرمضانية مارثون سباق المسلسلات في شهر رمضان المقبل، الذى ينطلق بعد غدا السبت، ومن بين المسلسلات التي تحتل مكانة كبيرة لدي الجمهور ممن يراهن عليها، مسلسل "العائدون" الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، وما أن نشر البرومو الخاص به حتي أثار شغف المتابعين بصورة كبيرة ممن باتوا ينتظروا العمل خاصة مع كشفه عن العديد من الأمور الذى نتعرض لها خلال السطور التالية قبل عرضه على شاشة قناة dmc.

فالمسلسل الذى يقوم بانتاجه شركة ميديا هب، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، إخراج أحمد نادر جلال سيتجلي فيه عدة أمور نتعرض لأبرزها خلال السطور التالية.

التعرض لـ "داعش" عن قرب

خلال البرومو يتحدث أمير كرارة حول قيامه بعملية انقاذ أحد الأشخاص من قلب "داعش"، وهو الأمر الذى يثير تكهنات المتابعين خاصة مع ظهور كرارة بزي داعشى خلال أحداث البرومو ما ينذر عن عمل مرتقب بالنسبة للكثيرين.

امير كرارة خلال أحداث مسلسل العائدون

الإرهاب الدولى ومصر

خلال أحداث البرومو أظهر بصورة كبيرة، على لسان أمير كرارة جملة "عايزين نعرف دخلوا مصر ولا لسه، وبيخططوا لايه"، وهو الأمر الذى سيظهر خلال الأحداث خاصة مع المؤلف باهر دويدار، الذى تطرق من قبل لتلك النوعية من الأعمال ببراعة مثلما حصل مع مسلسل "هجمة مرتدة" في رمضان الماضى، ومن قبله الجزء الأول من "الاختيار".



امير كرارة

العائدون من داعش هيروحوا فين؟

كما يتطرق العمل إلى أمور أخري للمرة الأولي بالدراما المصرية، مثلما يظهر في نهاية البرومو بجملة " العائدون من داعش هيروحوا فين؟"، وهو الأمر الذى سيتجلى خلال الأحداث خلال ملفات ستنكشف في الحلقات المنتظرة من المسلسل.

ضيوف الشرف

تجلى خلال البرومو استعانة المسلسل بأكثر من نجم سيظهر كـ ضيف شرف خلال الأحداث من الممثل هاني رمزي، إلى الفنان محمد ممدوح، ومحمد فراج، بالإضافة لغيرهم من النجوم ممن سيكونوا مفاجآت خلال القالب الدرامي للأحداث.



هانى رمزى

الأكشن

كما ينتظر عشاق الأكشن اثارة كبيرة خلال الأحداث مثلما ظهر فى برومو المسلسل، والذى تجلي فيها مشاهد الأكشن العديدة.