كتب امير فتحي في الخميس 31 مارس 2022 05:44 مساءً - نشر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار ” تركي آل الشيخ ” البرومو الدعائي لبرنامج الفنان ” رامز جلال ” في رمضان ( رامز موفي ستار ) عبر حسابه على فيس بوك .
وظهر رامز جلال في بداية الفيديو وهو يرتدي قناعا على وجهه ويسير في الصحراء متحدثا عن الخوف والفزع والشعور بالخطر .
ثم تظهر مجموعة من اللقطات للأحداث التي يتضمنها المقلب من تفجيرات ومفرقعات .. واختتم الإعلان الدعائي بظهور النجم العالمي ” فإن دام ” والمشارك لرامز جلال في برنامجه هذا العام .
وكشف البرومو الدعائي عن عدد من النجوم الذين وقعوا ضحايا ببرنامج رامز موفي ستار وهم : هنا الزاهد وهدى المفتي وحمو بيكا وحنان مطاوع وعمرو يوسف .
بالإضافة إلى محمد سعد ونجلاء بدر وسليمان عيد وحمدي الميرغني ومحمد محمود ولاعب كرة القدم أشرف بن شرقي .
وكتب تركي آل الشيخ في تعليقه على الفيديو : ” في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة .. وفي شهر رمضان المبارك .. للسنة الثانية على التوالي على قناة mbc .. انتظروا رامز موفي ستار برعاية هيئة الترفيه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر طرح البرومو الدعائي لبرنامج ” رامز موفي ستار ” والكشف عن بعض النجوم من ضحاياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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