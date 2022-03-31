طرح البرومو الدعائي لبرنامج ” رامز موفي ستار ” والكشف عن بعض النجوم من ضحاياه

كتب امير فتحي في الخميس 31 مارس 2022 05:44 مساءً - نشر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار ” تركي آل الشيخ ” البرومو الدعائي لبرنامج الفنان ” رامز جلال ” في رمضان ( رامز موفي ستار ) عبر حسابه على فيس بوك .

وظهر رامز جلال في بداية الفيديو وهو يرتدي قناعا على وجهه ويسير في الصحراء متحدثا عن الخوف والفزع والشعور بالخطر .

ثم تظهر مجموعة من اللقطات للأحداث التي يتضمنها المقلب من تفجيرات ومفرقعات .. واختتم الإعلان الدعائي بظهور النجم العالمي ” فإن دام ” والمشارك لرامز جلال في برنامجه هذا العام .

وكشف البرومو الدعائي عن عدد من النجوم الذين وقعوا ضحايا ببرنامج رامز موفي ستار وهم : هنا الزاهد وهدى المفتي وحمو بيكا وحنان مطاوع وعمرو يوسف .

بالإضافة إلى محمد سعد ونجلاء بدر وسليمان عيد وحمدي الميرغني ومحمد محمود ولاعب كرة القدم أشرف بن شرقي .

وكتب تركي آل الشيخ في تعليقه على الفيديو : ” في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة .. وفي شهر رمضان المبارك .. للسنة الثانية على التوالي على قناة mbc .. انتظروا رامز موفي ستار برعاية هيئة الترفيه ” .