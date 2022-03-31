شيرين : ” ربك ما بيديش حمل تقيل غير للكتف اللي يشيل “

كتب امير فتحي في الخميس 31 مارس 2022 05:44 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” متابعيها عبر حسابها على موقع تويتر بتغريدة تضمنت مقولة تتحدث عن تحمل الصعاب والقدرة على ذلك .

فكتبت شيرين في تغريدتها قائلة : ” ربك ما بيديش حمل تقيل غير للكتف اللي يشيل ” .

ولاقت التغريدة تفاعلا من جانب المتابعين الذين توجهوا بالدعاء لها لتجاوز ما تمر به بعد إعلان انفصالها عن الفنان ” حسام حبيب ” وانتظارهم لأعمالها الجديدة .