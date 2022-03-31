شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وعلى الحجار ولينا شاماميان على مسارح الأوبرا فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة البرنامج الفني والثقافي لدار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان المعظم والذى يقام على مسارحها المختلفة بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور ويأتي في إطار فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي المنعقدة بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو .

وقال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وأشار إن البرنامج ينفذ تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ويضم 49 حفلا تبدأ فى التاسعة والنصف مساء ويتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالإضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية هذا الى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للأوبرا .

وأوضح صابر إن برنامج الليالي الرمضانية يضم 5 حفلات على مسرح النافورة للنجوم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم ، علي الحجار ، السورى طارق العربى طرقان وأبناؤه ، التونسية غالية بنعلي، السورية لينا شاماميان وعلى المسرح المكشوف تقام 8 حفلات لكل من فريق براس ساوند باند، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، الاردنية مكادي نحاس ، فرقة ام كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار ، الشيخ ياسين التهامي ، درامر تيم ، المرنم ماركو ممدوح .

ويحتضن المسرح الصغير 6 سهرات اسلامية تبدأ فى التاسعة مساء وتضم ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميز دول المغرب، تونس ، الجزائر ، اليمن، اندونيسيا وفلسطين الى جانب امسية لصالون الأوبرا الثقافى .

كما يحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية 4 حفلات لكل من فرقة ونس ، فرقة التسبيح القبطي بقيادة المايسترو ضياء صبري ، التونسية مليحة ، فرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال .

ويشهد مسرحى الأوبرا بالإسكندرية 3 حفلات لكل من، التونسية غالية بنعلي ، الاردنية مكادي نحاس ، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي كما يحتضن مسرح أوبرا دمنهور حفلين لكل من محمود التهامي ، فرقة نور النبي للإنشاد الديني بالإضافة إلى أمسيتين ضمن فعاليات الصالون الثقافى .

ويتواصل برنامج الموسم الفنى للأوبرا على مختلف المسارح بحفلين لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، أوركسترا القاهرة السيمفوني ، مركز تنمية المواهب، حفلين للفرقة القومية العربية للموسيقى ، حفلين لفرقة الإنشاد الديني ، فرقة الموسيقى العربية للتراث ، أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية ، ثلاث حفلات لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء ، كلثوميات ، وهابيات ونادي السينما ، نادي فنون الأوبرا ، حفلين من أعمال بليغ حمدي ومحمد الموجي .